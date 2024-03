Linz Textil Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Linz Textil war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Linz Textil beträgt 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,52 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" unter dem Durchschnitt liegt (ca. 29 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass die Linz Textil weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -26,34 Prozent erzielt, was 26,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -12,03 Prozent, und Linz Textil liegt aktuell 14,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.