Linz Textil Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Bei Linz Textil gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Die Analyse der sozialen Medien ergab keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält Linz Textil für diese Dividendenpolitik eine "neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Linz Textil eine neutrale Bewertung vergeben. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie überkauft, was zu einer "schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Linz Textil-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -15,18 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem insgesamt "schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.