Linz Textil Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Linz Textil zeigt bei einem Niveau von 100 eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,67 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Linz Textil-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 202,42 EUR mit dem aktuellen Kurs von 180 EUR verglichen, was zu einer Abweichung von -11,08 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,45 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, und die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Linz Textil. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Linz Textil liegt der Wert bei 25,72, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 33 liegt. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".