Linus Digital Finance Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Linus Digital Finance ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung im Laufe der Zeit lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Insgesamt zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert daher eine Einstufung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf wenig Veränderungen hin, was zu der Bewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,71 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,9 EUR liegt, was einer Abweichung von -29,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +1,6 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass Linus Digital Finance weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,73 eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Linus Digital Finance basierend auf der Anleger-Stimmung, der Diskussionsintensität, dem gleitenden Durchschnittskurs und dem Relative Strength Index.