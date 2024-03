Linus Digital Finance Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Linus Digital Finance liegt bei 55,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Linus Digital Finance basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für Linus Digital Finance bei 2,21 EUR für die letzten 200 Handelstage liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,56 EUR (-29,41 Prozent Abweichung), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,64 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich liegt (-4,88 Prozent). Insgesamt wird Linus Digital Finance daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Linus Digital Finance in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb.

Insgesamt erhält die Linus Digital Finance-Aktie daher ein durchgängiges "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren wie dem RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.