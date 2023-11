Linus Digital Finance Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Linus Digital Finance liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,24, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Linus Digital Finance-Aktie daher ein neutrales Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen neutral gegenüber Linus Digital Finance eingestellt waren. Dies führt zu einer weiteren neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Linus Digital Finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,89 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,86 EUR lag, was einer Abweichung von -35,64 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,99 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,53 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Linus Digital Finance-Aktie daher eine schlechte Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.