Linocraft Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Linocraft heran.

Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Linocraft weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 100, was bedeutet, dass Linocraft hier als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Linocraft-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Linocraft derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,09 HKD, womit der Kurs der Aktie (0.056 HKD) um -37,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 von 0,07 HKD entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -20 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikanten Veränderungen. Daher erhält die Linocraft-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmung rund um Linocraft auf sozialen Plattformen war neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.