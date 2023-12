Linocraft Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Stimmungsbild und die Diskussionen rund um die Aktie von Linocraft zeigen laut einer Analyse eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate hin. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als neutral bewertet, da in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Linocraft-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Linocraft bei 0,09 HKD, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0.056 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -37,78 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) wird die Aktie als schlecht bewertet, da die Differenz -20 Prozent beträgt.

Insgesamt zeigt die Analyse basierend auf verschiedenen Zeiträumen, dass die Aktie von Linocraft eher schlecht bewertet wird.