Linnemann: Sind bereit für Gespräche mit Ampel über Migration

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat an die Ampel-Koalition appelliert, das Angebot der Union zu Gesprächen über das Thema Migration endlich anzunehmen. "Wir strecken die Hand aus, wir sind bereit", sagte Linnemann am Sonntagabend in der "Berliner Runde" der ARD. Linnemann verwies auf einen ähnlich großen Konsens in den 90er Jahren. Notwendig seien Mittel, die sofort greifen. Hier sei Innenministerin Nancy Faeser (SPD), die wochenlang Wahlkampf in Hessen gemacht habe, gefragt.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte in der Sendung, die Ampel-Koalition müsse ein gemeinsames Verständnis haben, was die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und die Migration angehe. Das sei lange Zeit nicht der Fall gewesen./shy/DP/he