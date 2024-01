Linkfire AS Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Linkfire A- Aktie liegt bei 79,78 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Linkfire A--Aktie ein Durchschnitt von 1,45 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,924 SEK, was einem Unterschied von -36,28 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,94 SEK, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der kurzfristigeren Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Linkfire A- in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.