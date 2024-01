Linkfire AS Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand auch die Aktie von Linkfire A- im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Linkfire A-. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Linkfire A- mit einem Kurs von 1,03 SEK inzwischen +8,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -32,68 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Linkfire A--Aktie beträgt aktuell 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 41,36 ebenfalls "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Linkfire A- damit ein "Neutral"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Linkfire A- in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist die Linkfire A- insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.