Linken-Chefin stellt sich hinter Beschäftigte im öffentlichen Dienst

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Linken-Chefin Janine Wissler hat den Beschäftigten im öffentlichen Dienst volle Unterstützung für die anstehende Tarifrunde zugesagt. "Sie halten den Laden am Laufen, und sie haben verdient, auch angemessen bezahlt zu werden", sagte Wissler am Montag in Berlin. Sie unterstützte ausdrücklich die Forderung der Gewerkschaften nach 10,5 Prozent oder mindestens monatlich 500 Euro mehr Vergütung. Reallohnverluste angesichts der hohen Inflation dürfe es nicht geben, sagte Wissler.

Die Verhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen beginnen am Dienstag. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände hatte die Forderungen der Gewerkschaften als "nicht leistbar" abgelehnt./vsr/DP/jha