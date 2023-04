Linke rechnet mit vielen Teilnehmern bei Ostermärschen

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Die Ankündigung Russlands für eine Stationierung von Atomwaffen in Weißrussland wird nach Einschätzung des Linke-Co-Vorsitzenden Martin Schirdewan bei den bundesweiten Ostermärschen in diesem Jahr für einen stärkeren Zulauf sorgen. "Wir werden in diesem Jahr an Ostern erleben, dass das Eintreten für Frieden und gegen Krieg und Aufrüstung wieder mehr Menschen bei den Ostermärschen mobilisiert", sagte Schirdewan der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Samstag). "Der fürchterliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine macht den Menschen Sorge. Russland hat angekündigt, Atomwaffen in Weißrussland an der Grenze zu Polen zu stationieren. Das schürt Ängste vor einer atomaren Eskalation."

Traditionell seien Ostermärsche stark auf atomare Abrüstung ausgerichtet. Der Protest in diesem Jahr werden sich also auch "gegen die neue Runde atomarer Aufrüstung mitten in Europa richten", so Schirdewan.

Foto: über dts Nachrichtenagentur