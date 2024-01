Linke empört über Raketenlieferung an Saudi-Arabien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Genehmigung der Bundesregierung für den Verkauf von Luft-Luft-Lenkflugkörpern des Typs Iris-T an Saudi-Arabien stößt bei der Linken auf scharfe Kritik. "Die Bundesregierung und ganz vorneweg die grüne Außenministerin haben offenkundig komplett ihren moralischen Kompass verloren", sagte der Bundestagsabgeordnete Pascal Meiser (Linke) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland"."Die Lieferung von immer weiteren Waffen nach Saudi-Arabien ist das Gegenteil der versprochenen menschenrechtsbasierten Außenpolitik", so Meiser weiter. "Wer Frieden und Menschenrechte im Mittleren Osten will, darf die saudische Öl-Diktatur nicht weiter aufrüsten."

