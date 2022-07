Linkdood bietet eine exklusive und sichere NFT-Community-Plattform für Unternehmen auf der ganzen Welt

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) -Unternehmen, die gerne eine NFT Community in ihre Dienste einbinden möchten, können sich jetzt mit Linkdood NFTs for Communities entspannt zurücklehnen.Linkdood schlägt eine neue Richtung für NFTs ein und konzentriert sich ausschließlich auf die Schaffung von Gemeinschaften, von denen Eigentümer, Kunden und Kundenlösungen profitieren. Durch die Schaffung von NFTs, die für ihre einzigartige Identität bekannt sind, lädt Linkdood seine Kunden ein, Teil der neuen Generation der Gemeinschaftsbildung zu werden, indem es sowohl Chancen als auch Sicherheit in die Welt der NFTs bringt.Unternehmen suchen seit langem nach neuen Wegen, um ihre Kunden mit Updates in den sozialen Medien und saisonalen Veranstaltungen auf dem Laufenden zu halten. Linkdood NFT basierte Communities ermöglichen es Unternehmen, ihre aktuelle Kundendatenbank zu nutzen und eine neue Art der Interaktion mit Kunden zu schaffen. NFT basierte Communities können verwendet werden, um eine stärkere Kundenbeziehung mit direktem Engagement zu entwickeln. Kunden fühlen sich wertgeschätzt und haben eine bessere Erfahrung, was zu einer verbesserten Konversionsrate und einem Umsatzwachstum führt.Mit den Linkdood NFT basierten Communities können Unternehmen viel einfacher und häufiger mit ihren Kunden in Kontakt treten. Durch die Kopplung der NFTs mit der sicheren Linkdood-App LCP ist es möglich, die Rosinen aus den Mitgliedern der Community herauszupicken.Traditionell ist die Einrichtung von Mitgliedschaften mit einem immensen Arbeitsaufwand verbunden und kostet viel Geld. Die Integration eines völlig neuen Systems in das POS-System eines Unternehmens war für viele Betriebe schon immer eine Herausforderung. Linkdood NFTs für Communities lösen dieses Problem, indem sie eine vorgefertigte Standardplattform für alle bieten.Warum Linkdood? Gemäß dem Unternehmensethos der 100%igen Transparenz gegenüber den Verbrauchern gibt es keine versteckten Kosten für den Service oder für die Entwicklung der Community in Verbindung mit dem LCP-Service auf Vertragsbasis und kosteneffizienter Struktur, sodass Unternehmen sicher sein können, dass sie nicht plötzlich mit Gebühren aus dem Nichts konfrontiert werden.Die Tatsache, dass NFTs im Rampenlicht stehen, bringt auch viel ungewollte Aufmerksamkeit und Betrug mit sich, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Linkdood bringt Sicherheit in NFT-Communities. Indem die Community-Bühne direkt auf der Linkdood-Kommunikationsplattform erstellt wird, entsteht eine sichere Community-Plattform.LCP gewährleistet eine sichere Kommunikation über private Cloud-Server, multidimensionalen Cloud-Sicherheitsschutz und End-to-End-Verschlüsselungstechnologie. Die nächste Generation der sicheren Cloud-Bürokommunikation ist die neue Art zu kommunizieren. Die LCP-Plattform ist verfügbar unter https://marketing.linkdood.com/linkdood-nft/Für weitere Informationen über die Linkdood Kommunikationsplattform für NFTs senden Sie uns bitte eine E-Mail: marketing@linkdood.comInformationen zu LinkdoodLINKDOOD TECHNOLOGIES SDN BHD wurde im April 2014 gegründet und ist ein Informationstechnologie-Unternehmen, das sich auf Datensicherheitsmanagement spezialisiert hat. Mit seinem Team von Cybersecurity-Experten entwickelt Linkdood Lösungen für die Informationssicherheitsbranche, die von Verhaltenskontrolle, Desktop-Sicherheitsmanagement und Datensicherheitsmanagement bis hin zu Instant Messaging, Netzwerkzugang und E-Mail-Audit reichen. Das in Malaysia ansässige Unternehmen entwickelt außerdem Smart-City-Infrastruktur-, Big-Data- und Internet-of-Things-Lösungen (IoT).Website https://www.linkdood.com/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1865527/NFT_Community_powered_Linkdood.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1865601/Contact_Us.jpgPressekontakt:Carmen Mo,carmen.mo@linkdood.com,+60-18200-3336Original-Content von: LINKDOOD TECHNOLOGIES SDN BHD, übermittelt durch news aktuell