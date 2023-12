Link and Motivation Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Stimmung der Anleger bei Link And Motivation in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 463,77 JPY für den Schlusskurs der Link And Motivation-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 583 JPY, was einer positiven Abweichung von 25,71 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 477,58 JPY eine Abweichung von +22,07 Prozent und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Link And Motivation-Aktie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Link And Motivation sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung in der technischen Analyse.