Link U Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Link-u gab es weder positive noch negative Diskussionen unter den Anlegern. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment als insgesamt neutral.

Auch in den letzten Wochen gab es keine bedeutende Veränderung des Stimmungsbildes bei Link-u. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Link-u keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Link-u bei 921,7 JPY verläuft. Da der Aktienkurs bei 645 JPY liegt und damit einen Abstand von -30,02 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein Niveau von -12,65 Prozent erreicht, wodurch das Signal erneut "Schlecht" ist. Zusammenfassend lautet der Befund daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 94,79 Punkten, was bedeutet, dass die Link-u-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 76,25 über dem Wert von 70, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt wird die Link-u-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" und "Schlecht" eingestuft.