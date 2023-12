Link U Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Link-u-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 914,63 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 701 JPY um -23,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 726,72 JPY, was einer Differenz von -3,54 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine neutrale Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für die Link-u-Aktie ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz für die Link-u-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Link-u-Aktie liegt bei 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (56,51) bestätigt ebenfalls diese neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher nach dieser Analyse eine neutrale Bewertung für die Link-u-Aktie.

Link U kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Link U jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Link U-Analyse.

Link U: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...