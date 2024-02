Link U Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Aktie Link-u zeigt gemischte Signale. Der Kurs liegt derzeit 23,42 Prozent unter dem GD200, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Kurs nur 3,54 Prozent vom Mittelwert der letzten 50 Tage entfernt ist. Insgesamt wird der Kurs der Link-u-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine neutrale Position hin. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment derzeit auf eine neutrale Position der Link-u-Aktie schließen.