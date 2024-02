Link Real Estate Investment Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Link REIT hat in den letzten Tagen einen Kurs von 38,6 HKD verzeichnet, was einer Abweichung von -4,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage ist jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,23 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien haben Link REIT in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Link REIT-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt kann die Link REIT-Aktie aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft werden.