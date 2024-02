Link Real Estate Investment Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Link REIT-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 38,25 HKD lag, was einer Abweichung von -8,47 Prozent vom 200-Tages-Durchschnitt von 41,79 HKD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,59 HKD wird mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,76 Prozent Abweichung) bewertet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Link REIT-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 68 für die letzten 7 Tage. Allerdings ergibt die Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage ein überkauftes Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung erlaubt daher die Schlussfolgerung, dass die Link REIT-Aktie eine "Gut"-Einstufung erhält.