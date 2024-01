Link Asia International Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die technische Analyse der China Energy Storage Development-Aktie zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,9 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 1,99 HKD ähnlich ist (Unterschied +4,74 Prozent). Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 2,01 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1 Prozent) liegt. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet China Energy Storage Development im Vergleich zur Branchendurchschnitt von 5,48 % eine Rendite von 0 % aus, was 5,48 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Kommentare zu China Energy Storage Development auf sozialen Plattformen waren neutral, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.