Link Asia International Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Änderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf China Energy Storage Development haben Experten eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen und daher die Bewertung "Neutral" abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Für Anleger, die in Aktien von China Energy Storage Development investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Elektronische Geräte und Komponenten. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,61 Prozentpunkten. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über die Aktie zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen gab es keine starken positiven oder negativen Themen, die die Meinungsmarkt beeinflusst hätten. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von China Energy Storage Development mit 1,98 HKD derzeit -2,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für die Aktie in charttechnischer Sicht führt.