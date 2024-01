Link Asia International Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die China Energy Storage Development hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

Für die Bewertung der Aktiendynamik wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beläuft sich auf 58,33 und der RSI für 25 Tage liegt bei 52,94, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die China Energy Storage Development aufgrund dieser verschiedenen Bewertungskriterien daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".