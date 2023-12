Link Asia International Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für China Energy Storage Development wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,62 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 von 42,47 Punkten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +18,75 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung erreicht wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -5,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um China Energy Storage Development wurden analysiert. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Ebenso erfuhrt die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine weitere "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für China Energy Storage Development eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.