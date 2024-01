Link Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz für Link ergibt eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Die Aktivität im Netz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Link eine neutrale Bewertung, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 angeben, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Link im vergangenen Jahr um 7,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Jedoch liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" um 1,95 Prozent über der von Link. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe neutral bewertet.