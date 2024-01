Link Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Link-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6.24% darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Hinblick auf die Anlegerstimmung wurde das Unternehmen von privaten Nutzern in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf den Aktienkurs ergab die Analyse, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,35 Prozent erzielt hat, was 8,59 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,99 Prozent, wobei Link aktuell 0,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

