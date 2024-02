Link Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Link-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,02 HKD verzeichnet, was einer Abweichung von +65 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 HKD) liegt mit einer Abweichung von +10 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 0,033 HKD. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Link-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15 Prozent erzielt hat, was eine Underperformance von -6,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 9,78 Prozent unter dem Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Link-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie vorliegt. Insgesamt erhält die Link-Aktie somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating und in den anderen Kategorien "Schlecht" bzw. "Neutral"-Bewertungen.