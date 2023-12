Link Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Einschätzung einer Aktie kann maßgeblich durch die Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergab interessante Ausprägungen für Link. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiteres wichtiges Signal, der Relative Strength-Index (RSI), bewertet Link ebenfalls als "Neutral". Sowohl der RSI bei einer Betrachtung von 7 Tagen als auch der RSI25 bei einer Betrachtung von 25 Tagen liegen bei einem Niveau von 50 und deuten somit auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert von Link bei 23, was bedeutet, dass die Börse 23,94 Euro für jeden Euro Gewinn von Link zahlt. Dies ist 24 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

Auch die Anleger-Stimmung, die in sozialen Medien ausgewertet wurde, führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Schlussfolgerung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Link.