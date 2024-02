Link Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Analyse der Aktienkurse von Link durch unsere Analysten ergab, dass die Stimmung unter den Anlegern neutral ist. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen wurden als neutral bewertet, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende wurde festgestellt, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Link investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erzielen können, was 6,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger sind, wodurch die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation ergab, dass die Stimmung in Bezug auf Link in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wurde daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, daher wurde Link auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Insgesamt wurde die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien wurde festgestellt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Link bei 23,94 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.