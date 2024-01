Link Administration Hldg Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Diskussionen über Link Administration auf den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Titel. Derzeit herrscht keine eindeutige Richtung in der Kommunikation. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Link Administration unserer Auffassung nach bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Link Administration-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 14,55, was darauf hindeutet, dass Link Administration überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Die RSI-Bewertung ergibt daher insgesamt ein "Gut"-Rating für Link Administration.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Link Administration eher schlecht sind. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Link Administration-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,65 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,19 AUD liegt, was einer Abweichung von +32,73 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+45,03 Prozent Abweichung).

Insgesamt wird die Link Administration-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet, erhält nach dem RSI eine "Gut"-Bewertung und wird bei der technischen Analyse ebenso mit einem "Gut"-Rating versehen.