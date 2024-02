Link Administration Hldg Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Link Administration zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,66 AUD, was einer positiven Abweichung des Aktienkurses von 32,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,07 AUD zeigt eine Abweichung von +6,28 Prozent und bewertet die Aktie insgesamt als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität hingegen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da die Diskussionen über das Unternehmen in etwa gleich geblieben sind.

Der Relative Strength Index (RSI) der Link Administration zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI als auch der RSI25 liegen im neutralen Bereich. Dies führt zu einem Gesamtrating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Link Administration-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.