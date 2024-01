Link Administration Hldg Aktie: Gigantischer Hammer!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Link Administration deutlich zum Positiven verändert. Dies geht aus einer Auswertung der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion haben sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Link Administration daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 85,71. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet jedoch auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für den RSI.

Die charttechnische Analyse weist darauf hin, dass der Schlusskurs der Link Administration-Aktie um 32,73 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +37,74 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die charttechnische Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei an einigen Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Link Administration diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment führt.