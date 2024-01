Link Administration Hldg Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für die Link Administration liegt derzeit bei 40 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 10,15 und wird als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Link Administration bei 1,65 AUD verläuft. Da der Aktienkurs bei 2,18 AUD lag, ergibt sich eine positive Abweichung von +32,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1,43 AUD, was einer Abweichung von +52,45 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive oder negative Diskussionen waren kaum zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes der Investoren und Nutzer im Internet zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung für die Link Administration eher negativ sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Stimmungslage und eine "Gut"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, während das langfristige Stimmungsbild eher negativ ausfällt, wobei eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt.