Linical Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmung bezüglich des Unternehmens Linical. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie durch die Redaktion führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Linical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 683,59 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 535 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -21,74 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (543,88 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Linical-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 27, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamt-Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Linical-Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die charttechnische Analyse und das Sentiment und Buzz.