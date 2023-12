Lingyun Industrial-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

Der Relative Strength Index (RSI) stellt ein wichtiges Signal der technischen Analyse dar und bezieht sich auf die Kursentwicklungen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Lingyun Industrial liegt bei 11,45 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,43 und wird als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Lingyun Industrial mit einer Rendite von 6,38 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 13,7 Prozent, wobei Lingyun Industrial mit 7,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Lingyun Industrial besonders positive Diskussionen geführt, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell dominieren positive Themen das Stimmungsbild der Anleger, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Lingyun Industrial basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer als "Gut" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lingyun Industrial-Aktie ein Durchschnitt von 8,43 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,11 CNH, was einem Unterschied von +8,07 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (8,58 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (+6,18 Prozent) darüber, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Lingyun Industrial daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.