Lingyun Industrial Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Aktie von Lingyun Industrial auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Lingyun Industrial diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung rund um Lingyun Industrial als "Gut" einzustufen ist.

Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lingyun Industrial. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 4,76 Punkte, was bedeutet, dass Lingyun Industrial derzeit überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich, dass Lingyun Industrial weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Lingyun Industrial für diesen Aspekt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Sentiment und Buzz: Lingyun Industrial kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was einer Einschätzung als "Gut" entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für Lingyun Industrial in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: Lingyun Industrial verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -13,05 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +11,46 Prozent im Branchenvergleich für Lingyun Industrial entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -13,63 Prozent im letzten Jahr. Lingyun Industrial lag 12,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.