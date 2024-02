Lingyun Industrial Aktie: Pleite oder Chance?

Lingyun Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -8,44 Prozent gefallen, was für Lingyun Industrial eine Outperformance von +7,7 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,63 Prozent, wobei Lingyun Industrial 8,88 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lingyun Industrial-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 61,3 Punkten, was bedeutet, dass die Lingyun Industrial-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lingyun Industrial derzeit bei 8,59 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,44 CNH hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,75 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 8,66 CNH, was einer Distanz von -2,54 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lingyun Industrial also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.