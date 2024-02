Lingyuan Iron, Steel Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Lingyuan Iron & Steel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 2,22 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,73 CNH, was einem Unterschied von -22,07 Prozent entspricht. Aufgrund dieser charttechnischen Analyse wird der Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung zugewiesen. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,07 CNH liegt mit einem Unterschied von -16,43 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lingyuan Iron & Steel-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung zur Lingyuan Iron & Steel-Aktie wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien haben überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lingyuan Iron & Steel-Aktie liegt bei 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 68,52 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Lingyuan Iron & Steel-Aktie bei -25 Prozent, was etwas unterhalb des Branchendurchschnitts von -24,71 Prozent liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Lingyuan Iron & Steel-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Branchenvergleichs.