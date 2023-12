Lingyuan Iron, Steel Aktie: Schlechte Nachrichten!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich Lingyuan Iron & Steel in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Lingyuan Iron & Steel daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen über Lingyuan Iron & Steel in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Auf Basis dieser Einschätzungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lingyuan Iron & Steel liegt bei 85,71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lingyuan Iron & Steel verläuft derzeit bei 2,28 CNH, während der Aktienkurs bei 2,15 CNH liegt, was einem Abstand von -5,7 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt die Differenz -5,29 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird daher auf Basis der technischen Analyse die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

