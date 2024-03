Lingyuan Iron, Steel Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Lingyuan Iron & Steel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,03 Prozent erzielt, was 2,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -23,83 Prozent, und Lingyuan Iron & Steel liegt aktuell 2,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Lingyuan Iron & Steel in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung. Obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden, wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da keine eindeutige Richtung in der Kommunikation erkennbar ist.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen wurde ebenfalls höher bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lingyuan Iron & Steel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 2,19 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,8 CNH lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.