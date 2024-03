Lingyuan Iron, Steel Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Lingyuan Iron & Steel. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Meinungen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Auf Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Lingyuan Iron & Steel daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Lingyuan Iron & Steel in den vergangenen Monaten durchschnittlich aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lingyuan Iron & Steel derzeit bei 2,17 CNH, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,77 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -18,43 Prozent aufgebaut. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -5,35 Prozent.

Im Branchenvergleich erzielte Lingyuan Iron & Steel in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,03 Prozent, was eine Underperformance von -5,2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche und dem "Materialien"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.