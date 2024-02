Lingo Media Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung und das Interesse: In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bezüglich der Stimmungslage über die Aktie von Everybody Loves Languages. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Häufigkeit der Diskussionen hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating auf dieser Ebene.

Relative Stärke Index: Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum und deutet auf überkaufte oder unterkaufte Titel hin. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Everybody Loves Languages liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI-Wert der letzten 25 Tage (ebenfalls 100) bestätigt die überkaufte Situation und führt zu einer weiteren schlechten Bewertung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie von Everybody Loves Languages in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,05 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,03 CAD weicht um -40 Prozent ab, was aus technischer Sicht eine schlechte Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 CAD) liegt mit einem Unterschied von -25 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie erneut eine schlechte Bewertung erhält.

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Everybody Loves Languages diskutiert. Als Resultat wird die Aktie vom Analyseteam als neutral bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Einschätzung für das Anleger-Sentiment.