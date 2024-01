Lingbao Gold Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Bei der fundamentalen Analyse von Lingbao Gold ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 6,06 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt bei "Metalle und Bergbau", was einer Unterbewertung entspricht. Das Branchen-KGV liegt bei 43,11, was zu einem Abstand von 86 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI für Lingbao Gold liegt bei 16,36, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird die Bewertung als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lingbao Gold daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Lingbao Gold im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,59 Prozent erzielt, was 60,93 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für die Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 4,66 Prozent, und Lingbao Gold übertrifft diesen Wert um 60,93 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Lingbao Gold keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst erhält Lingbao Gold daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

