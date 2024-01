Ling Yui Holdings Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Ling Yui liegt bei 73,33 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,3 und wird als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung für Ling Yui.

In den letzten zwei Wochen wurde Ling Yui von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt ebenfalls die Einstufung als "neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer neutralen Bewertung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Ling Yui nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Ling Yui bei 0,13 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,103 HKD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt über dem Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt wird Ling Yui auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "negativ" Rating versehen.