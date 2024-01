Ling Yui Holdings Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Analyse der Ling Yui Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten im üblichen Bereich lag, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Ling Yui Aktie daher als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein schlechtes Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating für die Ling Yui Aktie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein schlechtes Rating, da der Kurs der Aktie um -21,54 Prozent über dem GD200 verläuft und um -7,27 Prozent über dem GD50. Somit wird die Aktie insgesamt als schlecht eingestuft.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ling Yui eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als neutral führt.

Insgesamt erhält die Ling Yui Aktie somit ein neutrales Rating für die Diskussionsintensität, die Stimmungsänderung, die technische Analyse und die Anlegerstimmung.