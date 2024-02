Ling Yui Holdings Aktie: Bitte nicht vergessen!

Ling Yui: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Faktoren, um das langfristige Stimmungsbild von Ling Yui zu bewerten. In den letzten Monaten hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Ling Yui diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ling Yui-Aktie bei 0,12 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,104 HKD deutlich darunter liegt (-13,33 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Ling Yui eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+4 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Ling Yui auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 52,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,46 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Ling Yui, basierend auf der Diskussionsintensität, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index.