LingNan Eco, Culture-Tourism Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die technische Analyse der Lingnan Eco&culture-tourism zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,3 CNH, während der Kurs der Aktie (3,12 CNH) um -5,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einschätzung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,04 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses von +2,63 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Lingnan Eco&culture-tourism in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen beobachtet werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Bewertung "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lingnan Eco&culture-tourism liegt bei 45, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysen der sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut" für Lingnan Eco&culture-tourism.