Linewell Software Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Linewell Software-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 14,06 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 12,12 CNH, was einer Abweichung von -13,8 Prozent entspricht und charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 13,26 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Linewell Software-Aktie mit -8,15 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Software" ist die Rendite mit 25,21 Prozent deutlich niedriger, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Linewell Software-Aktie liegt bei 48,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 65,39, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger haben sich vor allem über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Linewell Software-Aktie.