Linewell Software Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Linewell Software-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 14,06 CNH gehabt. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 12,12 CNH, was einer Abweichung von -13,8 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,26 CNH) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-8,6 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Linewell Software-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 61 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Software" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an sieben Tagen und negativer Kommunikation an fünf Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Linewell Software diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Linewell Software-Aktie liegt bei 48,95 für 7 Tage und bei 65,39 für 25 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik, eine "Neutral"-Bewertung für fundamentale Kriterien und eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.